Trade:
289
Profit Trade:
205 (70.93%)
Loss Trade:
84 (29.07%)
Best Trade:
92.18 USD
Worst Trade:
-28.34 USD
Profitto lordo:
1 464.04 USD (146 933 pips)
Perdita lorda:
-938.90 USD (93 965 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (229.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
229.61 USD (83)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
69.72%
Massimo carico di deposito:
4.10%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
259 (89.62%)
Short Trade:
30 (10.38%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
7.14 USD
Perdita media:
-11.18 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-382.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-382.11 USD (34)
Crescita mensile:
46.32%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
382.11 USD (24.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.27% (382.11 USD)
Per equità:
0.00% (0.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|NASUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|525
|NASUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|53K
|NASUSD
|-12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +92.18 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 83
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +229.61 USD
Massima perdita consecutiva: -382.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live06
|7.70 × 40
Gold
49USD al mese
46%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
96%
289
70%
70%
1.55
1.82
USD
USD
31%
1:500