SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WilsFin
Wilson Winata

WilsFin

Wilson Winata
0 recensioni
62 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -100%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
372
Profit Trade:
201 (54.03%)
Loss Trade:
171 (45.97%)
Best Trade:
27.95 USD
Worst Trade:
-24.48 USD
Profitto lordo:
488.28 USD (48 244 pips)
Perdita lorda:
-564.71 USD (52 737 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
59.85%
Massimo carico di deposito:
9.30%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
197 (52.96%)
Short Trade:
175 (47.04%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
2.43 USD
Perdita media:
-3.30 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-26.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.98 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.43 USD
Massimale:
168.24 USD (152.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (35.58 USD)
Per equità:
3.39% (1.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 40
EURCHF 24
EURCAD 22
NZDCAD 21
HK50 20
GBPNZD 18
EURJPY 18
AUDCAD 17
AUDJPY 17
GBPCHF 17
EURAUD 16
AUDCHF 15
EURNZD 14
EURGBP 13
GBPCAD 12
CADJPY 10
JP225 10
NZDCHF 10
NZDJPY 9
AUDNZD 8
CHFJPY 8
GBPAUD 8
XAUUSD 7
USDJPY 5
GBPUSD 4
EURUSD 3
USDCAD 2
AUDUSD 2
USDCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -83
EURCHF 14
EURCAD -15
NZDCAD -1
HK50 71
GBPNZD 8
EURJPY -30
AUDCAD -6
AUDJPY -10
GBPCHF 7
EURAUD 26
AUDCHF -6
EURNZD 16
EURGBP 5
GBPCAD 16
CADJPY -8
JP225 -65
NZDCHF 2
NZDJPY -4
AUDNZD -2
CHFJPY -1
GBPAUD 21
XAUUSD -16
USDJPY -7
GBPUSD -2
EURUSD -5
USDCAD 1
AUDUSD 0
USDCHF -1
NZDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -5.3K
EURCHF 528
EURCAD -1.5K
NZDCAD -93
HK50 1.4K
GBPNZD 617
EURJPY -4.6K
AUDCAD -798
AUDJPY -1.5K
GBPCHF 582
EURAUD 4.2K
AUDCHF -461
EURNZD 2.9K
EURGBP 208
GBPCAD 2.3K
CADJPY -1.2K
JP225 -1.1K
NZDCHF 197
NZDJPY -529
AUDNZD -253
CHFJPY -245
GBPAUD 3.4K
XAUUSD -1.6K
USDJPY -958
GBPUSD -186
EURUSD -517
USDCAD 91
AUDUSD -49
USDCHF -77
NZDUSD -35
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.95 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.65 USD
Massima perdita consecutiva: -26.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
8.97 × 128
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WilsFin
30USD al mese
-100%
0
0
USD
30
USD
62
0%
372
54%
60%
0.86
-0.21
USD
100%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.