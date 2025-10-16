- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
372
Profit Trade:
201 (54.03%)
Loss Trade:
171 (45.97%)
Best Trade:
27.95 USD
Worst Trade:
-24.48 USD
Profitto lordo:
488.28 USD (48 244 pips)
Perdita lorda:
-564.71 USD (52 737 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (6.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
59.85%
Massimo carico di deposito:
9.30%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
197 (52.96%)
Short Trade:
175 (47.04%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
2.43 USD
Perdita media:
-3.30 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-26.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.98 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.43 USD
Massimale:
168.24 USD (152.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (35.58 USD)
Per equità:
3.39% (1.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|40
|EURCHF
|24
|EURCAD
|22
|NZDCAD
|21
|HK50
|20
|GBPNZD
|18
|EURJPY
|18
|AUDCAD
|17
|AUDJPY
|17
|GBPCHF
|17
|EURAUD
|16
|AUDCHF
|15
|EURNZD
|14
|EURGBP
|13
|GBPCAD
|12
|CADJPY
|10
|JP225
|10
|NZDCHF
|10
|NZDJPY
|9
|AUDNZD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPAUD
|8
|XAUUSD
|7
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|NZDUSD
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-83
|EURCHF
|14
|EURCAD
|-15
|NZDCAD
|-1
|HK50
|71
|GBPNZD
|8
|EURJPY
|-30
|AUDCAD
|-6
|AUDJPY
|-10
|GBPCHF
|7
|EURAUD
|26
|AUDCHF
|-6
|EURNZD
|16
|EURGBP
|5
|GBPCAD
|16
|CADJPY
|-8
|JP225
|-65
|NZDCHF
|2
|NZDJPY
|-4
|AUDNZD
|-2
|CHFJPY
|-1
|GBPAUD
|21
|XAUUSD
|-16
|USDJPY
|-7
|GBPUSD
|-2
|EURUSD
|-5
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|0
|USDCHF
|-1
|NZDUSD
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-5.3K
|EURCHF
|528
|EURCAD
|-1.5K
|NZDCAD
|-93
|HK50
|1.4K
|GBPNZD
|617
|EURJPY
|-4.6K
|AUDCAD
|-798
|AUDJPY
|-1.5K
|GBPCHF
|582
|EURAUD
|4.2K
|AUDCHF
|-461
|EURNZD
|2.9K
|EURGBP
|208
|GBPCAD
|2.3K
|CADJPY
|-1.2K
|JP225
|-1.1K
|NZDCHF
|197
|NZDJPY
|-529
|AUDNZD
|-253
|CHFJPY
|-245
|GBPAUD
|3.4K
|XAUUSD
|-1.6K
|USDJPY
|-958
|GBPUSD
|-186
|EURUSD
|-517
|USDCAD
|91
|AUDUSD
|-49
|USDCHF
|-77
|NZDUSD
|-35
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.95 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +6.65 USD
Massima perdita consecutiva: -26.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-Pro
|0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|8.97 × 128
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-100%
0
0
USD
USD
30
USD
USD
62
0%
372
54%
60%
0.86
-0.21
USD
USD
100%
1:500