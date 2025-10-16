- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
556
Profit Trade:
394 (70.86%)
Loss Trade:
162 (29.14%)
Best Trade:
1 143.90 USD
Worst Trade:
-1 240.80 USD
Profitto lordo:
105 887.69 USD (77 069 pips)
Perdita lorda:
-86 235.84 USD (60 819 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (5 736.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 736.04 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
313 (56.29%)
Short Trade:
243 (43.71%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
35.35 USD
Profitto medio:
268.75 USD
Perdita media:
-532.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 700.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 542.00 USD (3)
Crescita mensile:
-3.59%
Previsione annuale:
-43.52%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
340.00 USD
Massimale:
5 573.76 USD (17.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.77% (2 260.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|556
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 143.90 USD
Worst Trade: -1 241 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 736.04 USD
Massima perdita consecutiva: -1 700.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Dual-Strategy Breakout System
Strategy 1: Intelligent breakout trading based on yesterday's highs and lows
Strategy 2: Capture key price breakout opportunities during the midday trading session
Smart Order Mechanism
Dynamic Adjustment: Flexible adjustment of order strategies based on real-time market conditions
Advanced Trailing Stop
Once profits reach a set number of points, the capital preservation function automatically activates with 1:1 trailing. For every 1 point of favorable price movement, the stop-loss level moves 1 point.
Flexible Fund Management
Risk Ratio Mode: Automatically calculates the trading lot size based on the net asset value
Automatic Adjustment: Ensures that the trading lot size meets the broker's minimum/maximum lot size requirements
Non ci sono recensioni