SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hellfire PRISMX
Lee Wen Kang

Hellfire PRISMX

Lee Wen Kang
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 193%
MakeCapital-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
556
Profit Trade:
394 (70.86%)
Loss Trade:
162 (29.14%)
Best Trade:
1 143.90 USD
Worst Trade:
-1 240.80 USD
Profitto lordo:
105 887.69 USD (77 069 pips)
Perdita lorda:
-86 235.84 USD (60 819 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (5 736.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 736.04 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
313 (56.29%)
Short Trade:
243 (43.71%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
35.35 USD
Profitto medio:
268.75 USD
Perdita media:
-532.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 700.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 542.00 USD (3)
Crescita mensile:
-3.59%
Previsione annuale:
-43.52%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
340.00 USD
Massimale:
5 573.76 USD (17.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.77% (2 260.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 556
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 143.90 USD
Worst Trade: -1 241 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 736.04 USD
Massima perdita consecutiva: -1 700.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MakeCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Dual-Strategy Breakout System
Strategy 1: Intelligent breakout trading based on yesterday's highs and lows
Strategy 2: Capture key price breakout opportunities during the midday trading session

Smart Order Mechanism
Dynamic Adjustment: Flexible adjustment of order strategies based on real-time market conditions

Advanced Trailing Stop
Once profits reach a set number of points, the capital preservation function automatically activates with 1:1 trailing. For every 1 point of favorable price movement, the stop-loss level moves 1 point.

Flexible Fund Management
Risk Ratio Mode: Automatically calculates the trading lot size based on the net asset value
Automatic Adjustment: Ensures that the trading lot size meets the broker's minimum/maximum lot size requirements
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:01
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.09% of days out of 416 days of the signal's entire lifetime.
