Trade:
349
Profit Trade:
330 (94.55%)
Loss Trade:
19 (5.44%)
Best Trade:
21.72 USD
Worst Trade:
-18.14 USD
Profitto lordo:
611.27 USD (5 982 996 pips)
Perdita lorda:
-110.98 USD (1 107 635 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (168.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.95 USD (73)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.14%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
268
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
16.07
Long Trade:
18 (5.16%)
Short Trade:
331 (94.84%)
Fattore di profitto:
5.51
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-5.84 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.14 USD (1)
Crescita mensile:
1 000.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.13 USD (8.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.98% (31.13 USD)
Per equità:
2.20% (11.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|348
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|500
|USDJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|4.9M
|USDJPY
|4
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.72 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +168.95 USD
Massima perdita consecutiva: -18.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
Tickmill-Live04
|0.45 × 173
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.64 × 582
|
Tickmill-Live
|0.70 × 372
|
ICMarketsSC-Live23
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.89 × 177
|
ICMarkets-Live12
|1.05 × 38
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 35
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 38
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
1 001%
0
0
USD
USD
550
USD
USD
2
0%
349
94%
100%
5.50
1.43
USD
USD
9%
1:500