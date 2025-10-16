SegnaliSezioni
Ahmed Saeed Khattab Nofal

KH Group

Ahmed Saeed Khattab Nofal
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 1 001%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
330 (94.55%)
Loss Trade:
19 (5.44%)
Best Trade:
21.72 USD
Worst Trade:
-18.14 USD
Profitto lordo:
611.27 USD (5 982 996 pips)
Perdita lorda:
-110.98 USD (1 107 635 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (168.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.95 USD (73)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.14%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
268
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
16.07
Long Trade:
18 (5.16%)
Short Trade:
331 (94.84%)
Fattore di profitto:
5.51
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
1.85 USD
Perdita media:
-5.84 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.14 USD (1)
Crescita mensile:
1 000.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
31.13 USD (8.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.98% (31.13 USD)
Per equità:
2.20% (11.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 348
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 500
USDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 4.9M
USDJPY 4
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.72 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +168.95 USD
Massima perdita consecutiva: -18.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
Tickmill-Live04
0.45 × 173
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.64 × 582
Tickmill-Live
0.70 × 372
ICMarketsSC-Live23
0.75 × 4
ICMarkets-Live07
0.89 × 177
ICMarkets-Live12
1.05 × 38
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.23 × 35
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 38
16 più
2025.10.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.