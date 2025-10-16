SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Amigo Gold Miner
Tamas Molnar

Amigo Gold Miner

Tamas Molnar
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 0%
RoboForex-Pro
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.00 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
1.72 EUR (999 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
2 (1.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.72 EUR (2)
Indice di Sharpe:
6.11
Attività di trading:
74.86%
Massimo carico di deposito:
23.15%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.86 EUR
Profitto medio:
0.86 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
9.87% (50.69 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.00 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
ICMarketsSC-MT5
4.59 × 1452
26 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.16 08:08
Share of trading days is too low
2025.10.16 08:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 07:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 07:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 05:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 05:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Amigo Gold Miner
35USD al mese
0%
0
0
USD
514
EUR
0
0%
2
100%
75%
n/a
0.86
EUR
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.