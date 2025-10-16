- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
844 540.15 IDR
Worst Trade:
-116 234.17 IDR
Profitto lordo:
844 540.15 IDR (51 000 pips)
Perdita lorda:
-213 092.66 IDR (12 500 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (844 540.15 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
844 540.15 IDR (1)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
0.45%
Massimo carico di deposito:
7.22%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
210 482.50 IDR
Profitto medio:
844 540.15 IDR
Perdita media:
-106 546.33 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-207 616.91 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-207 616.91 IDR (2)
Crescita mensile:
6.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
213 092.66 IDR
Massimale:
213 092.66 IDR (2.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.11% (211 269.28 IDR)
Per equità:
0.60% (60 322.08 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
11M
IDR
IDR
1
0%
3
33%
0%
3.96
210 482.50
IDR
IDR
2%
1:100