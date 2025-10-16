SegnaliSezioni
Sandiwijaya

LuonaOrb

Sandiwijaya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
844 540.15 IDR
Worst Trade:
-116 234.17 IDR
Profitto lordo:
844 540.15 IDR (51 000 pips)
Perdita lorda:
-213 092.66 IDR (12 500 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (844 540.15 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
844 540.15 IDR (1)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
0.45%
Massimo carico di deposito:
7.22%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
210 482.50 IDR
Profitto medio:
844 540.15 IDR
Perdita media:
-106 546.33 IDR
Massime perdite consecutive:
2 (-207 616.91 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-207 616.91 IDR (2)
Crescita mensile:
6.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
213 092.66 IDR
Massimale:
213 092.66 IDR (2.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.11% (211 269.28 IDR)
Per equità:
0.60% (60 322.08 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 64
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 39K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +844 540.15 IDR
Worst Trade: -116 234 IDR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +844 540.15 IDR
Massima perdita consecutiva: -207 616.91 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2025.10.16 15:21
Share of trading days is too low
2025.10.16 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 05:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 05:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 05:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
