Moustafa Nagi Hussein Ziedan

FOREXKITE

Moustafa Nagi Hussein Ziedan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
1 (20.00%)
Loss Trade:
4 (80.00%)
Best Trade:
2.30 USD
Worst Trade:
-5.70 USD
Profitto lordo:
2.30 USD (114 pips)
Perdita lorda:
-19.68 USD (983 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.17
Attività di trading:
0.34%
Massimo carico di deposito:
4.54%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.12
Profitto previsto:
-3.48 USD
Profitto medio:
2.30 USD
Perdita media:
-4.92 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.84 USD (3)
Crescita mensile:
-4.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.38 USD
Massimale:
17.38 USD (4.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.34% (17.38 USD)
Per equità:
0.78% (3.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# -17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -869
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.30 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2.30 USD
Massima perdita consecutiva: -14.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.16 07:27
Share of trading days is too low
2025.10.16 07:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 07:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 05:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 05:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 05:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 05:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FOREXKITE
100USD al mese
-4%
0
0
USD
383
USD
1
100%
5
20%
0%
0.11
-3.48
USD
4%
1:500
Copia

