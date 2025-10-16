- Crescita
Trade:
743
Profit Trade:
557 (74.96%)
Loss Trade:
186 (25.03%)
Best Trade:
43.43 USD
Worst Trade:
-36.93 USD
Profitto lordo:
1 057.38 USD (87 719 pips)
Perdita lorda:
-670.28 USD (56 825 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (96.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
180.09 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
70.59%
Massimo carico di deposito:
22.55%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
743
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.11
Long Trade:
743 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-3.60 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-183.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.21 USD (10)
Crescita mensile:
35.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
183.21 USD (12.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.26% (183.21 USD)
Per equità:
33.77% (779.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|743
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|387
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +43.43 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +96.28 USD
Massima perdita consecutiva: -183.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
Blue Ocean Medium Sets
