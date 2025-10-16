- Crescita
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
17.00 USD
Worst Trade:
-135.93 USD
Profitto lordo:
72.28 USD (7 227 pips)
Perdita lorda:
-189.99 USD (9 935 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (45.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
34.37%
Massimo carico di deposito:
11.40%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.38
Profitto previsto:
-10.70 USD
Profitto medio:
12.05 USD
Perdita media:
-38.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-46.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.93 USD (1)
Crescita mensile:
-39.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
155.50 USD
Massimale:
171.70 USD (54.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.30% (171.70 USD)
Per equità:
2.06% (3.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-118
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.00 USD
Worst Trade: -136 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +45.06 USD
Massima perdita consecutiva: -46.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Non ci sono recensioni
