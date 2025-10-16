SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Xauusd trader
Yi Zhang

Xauusd trader

Yi Zhang
0 recensioni
321 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 -2%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 834
Profit Trade:
2 370 (40.62%)
Loss Trade:
3 464 (59.38%)
Best Trade:
1 835.37 USD
Worst Trade:
-1 405.56 USD
Profitto lordo:
77 658.61 USD (11 989 973 pips)
Perdita lorda:
-72 901.02 USD (9 964 243 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 657.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 721.91 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
4 964 (85.09%)
Short Trade:
870 (14.91%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
32.77 USD
Perdita media:
-21.05 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-171.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 030.80 USD (15)
Crescita mensile:
202.68%
Previsione annuale:
2 459.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.89 USD
Massimale:
10 551.63 USD (76.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.33% (5 301.81 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5000
BTCUSD 272
AUDNZD 191
XAGUSD 96
XAUEUR 44
CHINA50 39
USDCNH 35
XBRUSD 30
XTIUSD 22
ETHUSD 13
TSLA.NAS 12
NVDA.NAS 11
AAPL.NAS 9
RIVN.NAS 9
XNGUSD 8
USDHKD 6
GBPUSD 5
EURUSD 4
SQ.NYSE 3
AMD.NAS 3
AY.NAS 2
AFRM.NAS 2
CHTR.NAS 2
ASML.AMS 2
GME.NYSE 2
USDCAD 1
NZDUSD 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
US30 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
RUN.NAS 1
DXY_U5 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8.8K
BTCUSD -157
AUDNZD 2K
XAGUSD -935
XAUEUR -1.4K
CHINA50 -102
USDCNH 150
XBRUSD 514
XTIUSD -505
ETHUSD -14
TSLA.NAS 25
NVDA.NAS 21
AAPL.NAS -8
RIVN.NAS -8
XNGUSD -2.6K
USDHKD -103
GBPUSD -263
EURUSD -513
SQ.NYSE 1
AMD.NAS -3
AY.NAS 0
AFRM.NAS 0
CHTR.NAS 3
ASML.AMS 27
GME.NYSE 0
USDCAD 15
NZDUSD -98
GBPCHF 244
USDCHF -101
US30 -100
EURJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY -1
RUN.NAS 0
DXY_U5 -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 598K
BTCUSD 1.2M
AUDNZD 11K
XAGUSD -8.7K
XAUEUR -11K
CHINA50 -98K
USDCNH 1.8K
XBRUSD 1.2K
XTIUSD -2.4K
ETHUSD -35K
TSLA.NAS 25K
NVDA.NAS 14K
AAPL.NAS -16K
RIVN.NAS -12K
XNGUSD -3.2K
USDHKD -2.3K
GBPUSD -1.6K
EURUSD -2.7K
SQ.NYSE 4.1K
AMD.NAS -5.5K
AY.NAS 270
AFRM.NAS -829
CHTR.NAS 3.2K
ASML.AMS 289K
GME.NYSE 1.3K
USDCAD 176
NZDUSD -197
GBPCHF 463
USDCHF -485
US30 -100K
EURJPY 79
GBPJPY 76
USDJPY -75
RUN.NAS -1.8K
DXY_U5 -27
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 835.37 USD
Worst Trade: -1 406 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 657.83 USD
Massima perdita consecutiva: -171.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GoMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
Bybit-Live
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 13
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
1.04 × 1466
ICMarketsEU-MT5-2
1.05 × 356
ICMarketsEU-MT5
1.27 × 1182
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
MatchTrade-LIVE
1.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 14386
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.68 × 47241
TradeMaxGlobal-Live
1.69 × 1107
EquitiBrokerageSC-Live
1.69 × 55
FocusMarkets-Real
1.83 × 338
RazeGlobalMarkets-Server
1.90 × 329
Darwinex-Live
2.06 × 260
JunoMarkets-Server
2.10 × 10
144 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.03 04:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 14:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.09% of days out of 2222 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 04:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xauusd trader
30USD al mese
-2%
0
0
USD
4.5K
USD
321
0%
5 834
40%
100%
1.06
0.82
USD
90%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.