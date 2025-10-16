- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 834
Profit Trade:
2 370 (40.62%)
Loss Trade:
3 464 (59.38%)
Best Trade:
1 835.37 USD
Worst Trade:
-1 405.56 USD
Profitto lordo:
77 658.61 USD (11 989 973 pips)
Perdita lorda:
-72 901.02 USD (9 964 243 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (1 657.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 721.91 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
4 964 (85.09%)
Short Trade:
870 (14.91%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
32.77 USD
Perdita media:
-21.05 USD
Massime perdite consecutive:
48 (-171.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 030.80 USD (15)
Crescita mensile:
202.68%
Previsione annuale:
2 459.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.89 USD
Massimale:
10 551.63 USD (76.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.33% (5 301.81 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5000
|BTCUSD
|272
|AUDNZD
|191
|XAGUSD
|96
|XAUEUR
|44
|CHINA50
|39
|USDCNH
|35
|XBRUSD
|30
|XTIUSD
|22
|ETHUSD
|13
|TSLA.NAS
|12
|NVDA.NAS
|11
|AAPL.NAS
|9
|RIVN.NAS
|9
|XNGUSD
|8
|USDHKD
|6
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|4
|SQ.NYSE
|3
|AMD.NAS
|3
|AY.NAS
|2
|AFRM.NAS
|2
|CHTR.NAS
|2
|ASML.AMS
|2
|GME.NYSE
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|US30
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|RUN.NAS
|1
|DXY_U5
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.8K
|BTCUSD
|-157
|AUDNZD
|2K
|XAGUSD
|-935
|XAUEUR
|-1.4K
|CHINA50
|-102
|USDCNH
|150
|XBRUSD
|514
|XTIUSD
|-505
|ETHUSD
|-14
|TSLA.NAS
|25
|NVDA.NAS
|21
|AAPL.NAS
|-8
|RIVN.NAS
|-8
|XNGUSD
|-2.6K
|USDHKD
|-103
|GBPUSD
|-263
|EURUSD
|-513
|SQ.NYSE
|1
|AMD.NAS
|-3
|AY.NAS
|0
|AFRM.NAS
|0
|CHTR.NAS
|3
|ASML.AMS
|27
|GME.NYSE
|0
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|-98
|GBPCHF
|244
|USDCHF
|-101
|US30
|-100
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|-1
|RUN.NAS
|0
|DXY_U5
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|598K
|BTCUSD
|1.2M
|AUDNZD
|11K
|XAGUSD
|-8.7K
|XAUEUR
|-11K
|CHINA50
|-98K
|USDCNH
|1.8K
|XBRUSD
|1.2K
|XTIUSD
|-2.4K
|ETHUSD
|-35K
|TSLA.NAS
|25K
|NVDA.NAS
|14K
|AAPL.NAS
|-16K
|RIVN.NAS
|-12K
|XNGUSD
|-3.2K
|USDHKD
|-2.3K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURUSD
|-2.7K
|SQ.NYSE
|4.1K
|AMD.NAS
|-5.5K
|AY.NAS
|270
|AFRM.NAS
|-829
|CHTR.NAS
|3.2K
|ASML.AMS
|289K
|GME.NYSE
|1.3K
|USDCAD
|176
|NZDUSD
|-197
|GBPCHF
|463
|USDCHF
|-485
|US30
|-100K
|EURJPY
|79
|GBPJPY
|76
|USDJPY
|-75
|RUN.NAS
|-1.8K
|DXY_U5
|-27
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 835.37 USD
Worst Trade: -1 406 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1 657.83 USD
Massima perdita consecutiva: -171.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 13
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|1.04 × 1466
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.05 × 356
|
ICMarketsEU-MT5
|1.27 × 1182
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
MatchTrade-LIVE
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.42 × 14386
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.68 × 47241
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.69 × 1107
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.69 × 55
|
FocusMarkets-Real
|1.83 × 338
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.90 × 329
|
Darwinex-Live
|2.06 × 260
|
JunoMarkets-Server
|2.10 × 10
