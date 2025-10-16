SegnaliSezioni
Jarot Priantara

PICRF

Jarot Priantara
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -28%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
63 (46.32%)
Loss Trade:
73 (53.68%)
Best Trade:
25.55 USD
Worst Trade:
-90.90 USD
Profitto lordo:
458.15 USD (704 548 pips)
Perdita lorda:
-553.24 USD (798 529 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (44.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.73%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
97 (71.32%)
Short Trade:
39 (28.68%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.70 USD
Profitto medio:
7.27 USD
Perdita media:
-7.58 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-23.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.34 USD (7)
Crescita mensile:
-33.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.65 USD
Massimale:
229.66 USD (50.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.33% (229.66 USD)
Per equità:
10.29% (32.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 57
BTCUSD 26
EURJPY 10
GBPUSD 8
USDJPY 6
ETHUSD 6
XRPUSD 6
GBPAUD 5
XAGUSD 3
EURGBP 2
NAS100 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -92
BTCUSD -7
EURJPY 26
GBPUSD 48
USDJPY 10
ETHUSD -8
XRPUSD -103
GBPAUD 7
XAGUSD -3
EURGBP 2
NAS100 -16
NZDUSD 19
GBPJPY 21
AUDCAD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.2K
BTCUSD -65K
EURJPY 3.3K
GBPUSD 3.5K
USDJPY 472
ETHUSD -8.4K
XRPUSD -21K
GBPAUD 1K
XAGUSD -60
EURGBP 259
NAS100 -1.6K
NZDUSD 969
GBPJPY 1.6K
AUDCAD -34
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.55 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +44.66 USD
Massima perdita consecutiva: -23.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 318
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
A large drawdown may occur on the account again
