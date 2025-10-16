- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
63 (46.32%)
Loss Trade:
73 (53.68%)
Best Trade:
25.55 USD
Worst Trade:
-90.90 USD
Profitto lordo:
458.15 USD (704 548 pips)
Perdita lorda:
-553.24 USD (798 529 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (44.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.73%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
97 (71.32%)
Short Trade:
39 (28.68%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-0.70 USD
Profitto medio:
7.27 USD
Perdita media:
-7.58 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-23.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.34 USD (7)
Crescita mensile:
-33.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.65 USD
Massimale:
229.66 USD (50.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.33% (229.66 USD)
Per equità:
10.29% (32.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|BTCUSD
|26
|EURJPY
|10
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|6
|ETHUSD
|6
|XRPUSD
|6
|GBPAUD
|5
|XAGUSD
|3
|EURGBP
|2
|NAS100
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-92
|BTCUSD
|-7
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|48
|USDJPY
|10
|ETHUSD
|-8
|XRPUSD
|-103
|GBPAUD
|7
|XAGUSD
|-3
|EURGBP
|2
|NAS100
|-16
|NZDUSD
|19
|GBPJPY
|21
|AUDCAD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.2K
|BTCUSD
|-65K
|EURJPY
|3.3K
|GBPUSD
|3.5K
|USDJPY
|472
|ETHUSD
|-8.4K
|XRPUSD
|-21K
|GBPAUD
|1K
|XAGUSD
|-60
|EURGBP
|259
|NAS100
|-1.6K
|NZDUSD
|969
|GBPJPY
|1.6K
|AUDCAD
|-34
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.55 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +44.66 USD
Massima perdita consecutiva: -23.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
