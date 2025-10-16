SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PICMH
Jarot Priantara

PICMH

Jarot Priantara
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
84 (58.33%)
Loss Trade:
60 (41.67%)
Best Trade:
30.32 USD
Worst Trade:
-33.10 USD
Profitto lordo:
401.67 USD (356 337 pips)
Perdita lorda:
-661.51 USD (713 309 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (44.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
23.34%
Massimo carico di deposito:
25.01%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
99 (68.75%)
Short Trade:
45 (31.25%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-1.80 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
-11.03 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-32.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.09 USD (8)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312.94 USD
Massimale:
345.84 USD (84.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (286.74 USD)
Per equità:
3.82% (6.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 103
BTCUSD 15
GBPUSD 5
EURJPY 5
XRPUSD 4
ETHUSD 3
NAS100 2
EURUSD 2
EURGBP 1
USDJPY 1
USDCHF 1
GBPAUD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -212
BTCUSD -50
GBPUSD 5
EURJPY 9
XRPUSD -26
ETHUSD 3
NAS100 13
EURUSD -5
EURGBP -2
USDJPY 4
USDCHF 1
GBPAUD 1
NZDUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -24K
BTCUSD -330K
GBPUSD 473
EURJPY 724
XRPUSD -5.1K
ETHUSD 809
NAS100 326
EURUSD -535
EURGBP -132
USDJPY 306
USDCHF 43
GBPAUD 58
NZDUSD 19
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.32 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +44.05 USD
Massima perdita consecutiva: -32.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
