- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
84 (58.33%)
Loss Trade:
60 (41.67%)
Best Trade:
30.32 USD
Worst Trade:
-33.10 USD
Profitto lordo:
401.67 USD (356 337 pips)
Perdita lorda:
-661.51 USD (713 309 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (44.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.11 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
23.34%
Massimo carico di deposito:
25.01%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
99 (68.75%)
Short Trade:
45 (31.25%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-1.80 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
-11.03 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-32.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.09 USD (8)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
312.94 USD
Massimale:
345.84 USD (84.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (286.74 USD)
Per equità:
3.82% (6.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|BTCUSD
|15
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|XRPUSD
|4
|ETHUSD
|3
|NAS100
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-212
|BTCUSD
|-50
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|9
|XRPUSD
|-26
|ETHUSD
|3
|NAS100
|13
|EURUSD
|-5
|EURGBP
|-2
|USDJPY
|4
|USDCHF
|1
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-24K
|BTCUSD
|-330K
|GBPUSD
|473
|EURJPY
|724
|XRPUSD
|-5.1K
|ETHUSD
|809
|NAS100
|326
|EURUSD
|-535
|EURGBP
|-132
|USDJPY
|306
|USDCHF
|43
|GBPAUD
|58
|NZDUSD
|19
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.32 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +44.05 USD
Massima perdita consecutiva: -32.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
