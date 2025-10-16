SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PICYD
Jarot Priantara

PICYD

Jarot Priantara
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 19%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
64 (43.53%)
Loss Trade:
83 (56.46%)
Best Trade:
70.23 USD
Worst Trade:
-34.22 USD
Profitto lordo:
622.84 USD (431 666 pips)
Perdita lorda:
-502.32 USD (941 972 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (35.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.00
Long Trade:
121 (82.31%)
Short Trade:
26 (17.69%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
9.73 USD
Perdita media:
-6.05 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-18.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.45 USD (2)
Crescita mensile:
23.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.65 USD
Massimale:
120.61 USD (29.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.61% (120.61 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 69
BTCUSD 18
XRPUSD 18
NAS100 10
GBPUSD 6
EURJPY 5
ETHUSD 5
USDJPY 3
EURUSD 3
XAGUSD 3
USDCHF 2
GBPAUD 2
NZDUSD 2
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 201
BTCUSD -53
XRPUSD -53
NAS100 12
GBPUSD 0
EURJPY 3
ETHUSD 1
USDJPY 11
EURUSD -11
XAGUSD -5
USDCHF 0
GBPAUD 5
NZDUSD 7
EURCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
BTCUSD -525K
XRPUSD -10K
NAS100 1.4K
GBPUSD -31
EURJPY 418
ETHUSD 1.4K
USDJPY 1.6K
EURUSD -772
XAGUSD -108
USDCHF -7
GBPAUD 784
NZDUSD 407
EURCAD 175
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.23 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.97 USD
Massima perdita consecutiva: -18.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
