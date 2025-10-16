- Crescita
Trade:
155
Profit Trade:
107 (69.03%)
Loss Trade:
48 (30.97%)
Best Trade:
32.31 USD
Worst Trade:
-110.51 USD
Profitto lordo:
1 015.67 USD (1 132 426 pips)
Perdita lorda:
-959.59 USD (1 602 160 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (161.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.57 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.23%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
139 (89.68%)
Short Trade:
16 (10.32%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
9.49 USD
Perdita media:
-19.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-403.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-403.42 USD (7)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
265.15 USD
Massimale:
403.42 USD (78.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (376.20 USD)
Per equità:
18.37% (114.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|BTCUSD
|23
|XRPUSD
|19
|NAS100
|7
|EURJPY
|6
|ETHUSD
|6
|GBPAUD
|5
|XAGUSD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|1
|ETCUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|411
|BTCUSD
|-46
|XRPUSD
|-322
|NAS100
|-14
|EURJPY
|8
|ETHUSD
|21
|GBPAUD
|0
|XAGUSD
|-8
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|-6
|GBPJPY
|-12
|USDJPY
|2
|USDCHF
|2
|EURGBP
|0
|ETCUSD
|0
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|38K
|BTCUSD
|-464K
|XRPUSD
|-64K
|NAS100
|-2.4K
|EURJPY
|1.2K
|ETHUSD
|21K
|GBPAUD
|35
|XAGUSD
|-166
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|-606
|GBPJPY
|-1.4K
|USDJPY
|266
|USDCHF
|200
|EURGBP
|2
|ETCUSD
|-175
|NZDUSD
|221
|EURAUD
|503
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.31 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +161.57 USD
Massima perdita consecutiva: -403.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
Non ci sono recensioni
