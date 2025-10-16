SegnaliSezioni
Jarot Priantara

PICON

Jarot Priantara
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
107 (69.03%)
Loss Trade:
48 (30.97%)
Best Trade:
32.31 USD
Worst Trade:
-110.51 USD
Profitto lordo:
1 015.67 USD (1 132 426 pips)
Perdita lorda:
-959.59 USD (1 602 160 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (161.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.57 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
43.23%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
139 (89.68%)
Short Trade:
16 (10.32%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
9.49 USD
Perdita media:
-19.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-403.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-403.42 USD (7)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
265.15 USD
Massimale:
403.42 USD (78.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (376.20 USD)
Per equità:
18.37% (114.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 68
BTCUSD 23
XRPUSD 19
NAS100 7
EURJPY 6
ETHUSD 6
GBPAUD 5
XAGUSD 4
GBPUSD 3
EURUSD 3
GBPJPY 3
USDJPY 2
USDCHF 2
EURGBP 1
ETCUSD 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 411
BTCUSD -46
XRPUSD -322
NAS100 -14
EURJPY 8
ETHUSD 21
GBPAUD 0
XAGUSD -8
GBPUSD 15
EURUSD -6
GBPJPY -12
USDJPY 2
USDCHF 2
EURGBP 0
ETCUSD 0
NZDUSD 2
EURAUD 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 38K
BTCUSD -464K
XRPUSD -64K
NAS100 -2.4K
EURJPY 1.2K
ETHUSD 21K
GBPAUD 35
XAGUSD -166
GBPUSD 1.5K
EURUSD -606
GBPJPY -1.4K
USDJPY 266
USDCHF 200
EURGBP 2
ETCUSD -175
NZDUSD 221
EURAUD 503
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.31 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +161.57 USD
Massima perdita consecutiva: -403.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 05:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
