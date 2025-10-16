SegnaliSezioni
Jarot Priantara

Yuri001

Jarot Priantara
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 53%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
24 (55.81%)
Loss Trade:
19 (44.19%)
Best Trade:
138.34 USD
Worst Trade:
-99.60 USD
Profitto lordo:
934.75 USD (131 981 pips)
Perdita lorda:
-534.54 USD (183 665 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (498.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
498.40 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
36 (83.72%)
Short Trade:
7 (16.28%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
9.31 USD
Profitto medio:
38.95 USD
Perdita media:
-28.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-176.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.57 USD (4)
Crescita mensile:
53.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.88 USD
Massimale:
243.57 USD (20.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.15% (243.57 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 29
XAGUSD 5
BTCUSD 3
XRPUSD 3
NAS100 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 418
XAGUSD 50
BTCUSD -20
XRPUSD -19
NAS100 -22
USDJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
XAGUSD 402
BTCUSD -65K
XRPUSD -1.2K
NAS100 -735
USDJPY -354
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +138.34 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +498.40 USD
Massima perdita consecutiva: -176.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.48 × 444
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.68 × 306
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.42 × 84
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Non ci sono recensioni
2025.10.16 04:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 04:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
