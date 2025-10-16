- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
24 (55.81%)
Loss Trade:
19 (44.19%)
Best Trade:
138.34 USD
Worst Trade:
-99.60 USD
Profitto lordo:
934.75 USD (131 981 pips)
Perdita lorda:
-534.54 USD (183 665 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (498.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
498.40 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.65%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
36 (83.72%)
Short Trade:
7 (16.28%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
9.31 USD
Profitto medio:
38.95 USD
Perdita media:
-28.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-176.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.57 USD (4)
Crescita mensile:
53.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.88 USD
Massimale:
243.57 USD (20.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.15% (243.57 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|XAGUSD
|5
|BTCUSD
|3
|XRPUSD
|3
|NAS100
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|418
|XAGUSD
|50
|BTCUSD
|-20
|XRPUSD
|-19
|NAS100
|-22
|USDJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|16K
|XAGUSD
|402
|BTCUSD
|-65K
|XRPUSD
|-1.2K
|NAS100
|-735
|USDJPY
|-354
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +138.34 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +498.40 USD
Massima perdita consecutiva: -176.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.48 × 444
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.68 × 306
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.42 × 84
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
0%
43
55%
100%
1.74
9.31
USD
USD
20%
1:500