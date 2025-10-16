- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
23 (48.93%)
Loss Trade:
24 (51.06%)
Best Trade:
2.05 USD
Worst Trade:
-9.13 USD
Profitto lordo:
4.40 USD (9 941 pips)
Perdita lorda:
-59.79 USD (551 953 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (4.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.40 USD (23)
Indice di Sharpe:
-0.77
Attività di trading:
98.55%
Massimo carico di deposito:
202.26%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (4.26%)
Short Trade:
45 (95.74%)
Fattore di profitto:
0.07
Profitto previsto:
-1.18 USD
Profitto medio:
0.19 USD
Perdita media:
-2.49 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-46.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.04 USD (22)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.39 USD
Massimale:
55.39 USD (85.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (51.72 USD)
Per equità:
11.74% (7.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD.Daily
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD.Daily
|-55
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD.Daily
|-542K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.05 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +4.40 USD
Massima perdita consecutiva: -46.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni