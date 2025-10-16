SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold God
Ping You Jiang

Gold God

Ping You Jiang
0 recensioni
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -22%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
150 (55.55%)
Loss Trade:
120 (44.44%)
Best Trade:
72.62 USD
Worst Trade:
-240.00 USD
Profitto lordo:
783.36 USD (1 188 095 pips)
Perdita lorda:
-975.25 USD (1 821 150 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (256.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.88 USD (87)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.04%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
132 (48.89%)
Short Trade:
138 (51.11%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.71 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-8.13 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-221.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-374.08 USD (2)
Crescita mensile:
20.90%
Previsione annuale:
253.55%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
378.72 USD
Massimale:
416.76 USD (40.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.62% (416.76 USD)
Per equità:
11.22% (129.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 90
AUDNZD 75
EURGBP 52
XAUUSD 44
EURUSD 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -147
AUDNZD 49
EURGBP 67
XAUUSD 191
EURUSD -352
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -825K
AUDNZD 6.9K
EURGBP 4.9K
XAUUSD 181K
EURUSD -1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.62 USD
Worst Trade: -240 USD
Vincite massime consecutive: 87
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +256.88 USD
Massima perdita consecutiva: -221.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
ClonTrader-Live
0.00 × 13
Exness-MT5Real31
0.00 × 7
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
FXGT-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.01 × 101
RoboForex-ECN
0.07 × 28
KuberaCapitalMarkets-Server
0.08 × 371
PUPrime-Live
0.25 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
0.29 × 217
21 più
Dio dell'Oro (Gold God) - Strategia ad alta percentuale di successo specializzata nel trading sull'Oro (XAUUSD)! Impieghiamo una combinazione unica di sistemi di trading trend-following e counter-trend con controllo rigoroso del rischio, perseguendo rendimenti stabili. Punti di ingresso precisi e impostazioni scientifiche dello stop-loss ti aiuteranno a ottenere profitti costanti nel mercato dell'oro!
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.