- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
270
Profit Trade:
150 (55.55%)
Loss Trade:
120 (44.44%)
Best Trade:
72.62 USD
Worst Trade:
-240.00 USD
Profitto lordo:
783.36 USD (1 188 095 pips)
Perdita lorda:
-975.25 USD (1 821 150 pips)
Vincite massime consecutive:
87 (256.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
256.88 USD (87)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.04%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
132 (48.89%)
Short Trade:
138 (51.11%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.71 USD
Profitto medio:
5.22 USD
Perdita media:
-8.13 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-221.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-374.08 USD (2)
Crescita mensile:
20.90%
Previsione annuale:
253.55%
Algo trading:
49%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
378.72 USD
Massimale:
416.76 USD (40.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.62% (416.76 USD)
Per equità:
11.22% (129.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|90
|AUDNZD
|75
|EURGBP
|52
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-147
|AUDNZD
|49
|EURGBP
|67
|XAUUSD
|191
|EURUSD
|-352
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-825K
|AUDNZD
|6.9K
|EURGBP
|4.9K
|XAUUSD
|181K
|EURUSD
|-1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +72.62 USD
Worst Trade: -240 USD
Vincite massime consecutive: 87
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +256.88 USD
Massima perdita consecutiva: -221.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 13
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 7
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.01 × 101
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 28
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.08 × 371
|
PUPrime-Live
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.29 × 217
21 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Dio dell'Oro (Gold God) - Strategia ad alta percentuale di successo specializzata nel trading sull'Oro (XAUUSD)! Impieghiamo una combinazione unica di sistemi di trading trend-following e counter-trend con controllo rigoroso del rischio, perseguendo rendimenti stabili. Punti di ingresso precisi e impostazioni scientifiche dello stop-loss ti aiuteranno a ottenere profitti costanti nel mercato dell'oro!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-22%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
85
49%
270
55%
100%
0.80
-0.71
USD
USD
44%
1:200