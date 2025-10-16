- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
20 (76.92%)
Loss Trade:
6 (23.08%)
Best Trade:
5.72 USD
Worst Trade:
-2.39 USD
Profitto lordo:
38.08 USD (3 099 pips)
Perdita lorda:
-7.46 USD (743 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (14.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.72 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
76.11%
Massimo carico di deposito:
9.95%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
6.76
Long Trade:
12 (46.15%)
Short Trade:
14 (53.85%)
Fattore di profitto:
5.10
Profitto previsto:
1.18 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-1.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.53 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.53 USD (0.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.86% (4.53 USD)
Per equità:
1.83% (9.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|USDJPY
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|USDJPY
|394
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.72 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.72 USD
Massima perdita consecutiva: -4.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
FBS-Real-3
|3.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|4.60 × 147
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Exness-Real16
|10.20 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
6%
0
0
USD
USD
531
USD
USD
1
0%
26
76%
76%
5.10
1.18
USD
USD
2%
1:500