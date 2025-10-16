SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Scalp fx gold
Duc Thao Nguyen

Scalp fx gold

Duc Thao Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 89%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
83 (68.59%)
Loss Trade:
38 (31.40%)
Best Trade:
21.18 USD
Worst Trade:
-3.78 USD
Profitto lordo:
234.28 USD (227 942 pips)
Perdita lorda:
-52.64 USD (52 598 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (80.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.69 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
75.69%
Massimo carico di deposito:
74.97%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
5.08
Long Trade:
20 (16.53%)
Short Trade:
101 (83.47%)
Fattore di profitto:
4.45
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
2.82 USD
Perdita media:
-1.39 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-18.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.27 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.74 USD (12.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.55% (35.74 USD)
Per equità:
3.52% (9.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 103
GBPJPY 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 174
GBPJPY 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 174K
GBPJPY 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.18 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +80.69 USD
Massima perdita consecutiva: -18.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent2.com
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 23
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
IMMFX-Real
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
141 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
TP or Sl
Non ci sono recensioni
2025.10.16 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalp fx gold
33USD al mese
89%
0
0
USD
388
USD
1
0%
121
68%
76%
4.45
1.50
USD
13%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.