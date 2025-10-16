- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
83 (68.59%)
Loss Trade:
38 (31.40%)
Best Trade:
21.18 USD
Worst Trade:
-3.78 USD
Profitto lordo:
234.28 USD (227 942 pips)
Perdita lorda:
-52.64 USD (52 598 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (80.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.69 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
75.69%
Massimo carico di deposito:
74.97%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
5.08
Long Trade:
20 (16.53%)
Short Trade:
101 (83.47%)
Fattore di profitto:
4.45
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
2.82 USD
Perdita media:
-1.39 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-18.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.27 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.74 USD (12.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.55% (35.74 USD)
Per equità:
3.52% (9.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|GBPJPY
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|174
|GBPJPY
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|174K
|GBPJPY
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.18 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +80.69 USD
Massima perdita consecutiva: -18.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
TP or Sl
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
89%
0
0
USD
USD
388
USD
USD
1
0%
121
68%
76%
4.45
1.50
USD
USD
13%
1:200