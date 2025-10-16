- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
349 (82.11%)
Loss Trade:
76 (17.88%)
Best Trade:
40.26 USD
Worst Trade:
-77.40 USD
Profitto lordo:
1 436.15 USD (3 686 240 pips)
Perdita lorda:
-740.27 USD (1 441 530 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (203.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.68 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
86.73%
Massimo carico di deposito:
5.38%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
430
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
7.40
Long Trade:
233 (54.82%)
Short Trade:
192 (45.18%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
4.12 USD
Perdita media:
-9.74 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-56.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.55 USD (4)
Crescita mensile:
183.71%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
93.99 USD (12.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.26% (93.99 USD)
Per equità:
3.58% (40.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|ETHUSD
|115
|BTCUSD
|108
|USTEC
|29
|USOIL
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|559
|ETHUSD
|56
|BTCUSD
|111
|USTEC
|-12
|USOIL
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|510K
|ETHUSD
|94K
|BTCUSD
|1.6M
|USTEC
|1.6K
|USOIL
|-596
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.26 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +203.68 USD
Massima perdita consecutiva: -56.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
