Trade:
37
Profit Trade:
24 (64.86%)
Loss Trade:
13 (35.14%)
Best Trade:
7.60 USD
Worst Trade:
-5.10 USD
Profitto lordo:
51.70 USD (51 684 pips)
Perdita lorda:
-30.74 USD (30 748 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (15.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.85 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.73%
Massimo carico di deposito:
10.69%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
9 (24.32%)
Short Trade:
28 (75.68%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
2.15 USD
Perdita media:
-2.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.10 USD (1)
Crescita mensile:
5.00%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.00 USD
Massimale:
10.54 USD (4.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.93% (3.99 USD)
Per equità:
1.23% (2.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +7.60 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.85 USD
Massima perdita consecutiva: -3.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
Exness-MT5Real37
|23.25 × 4
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
45%
37
64%
1%
1.68
0.57
USD
USD
2%
1:200