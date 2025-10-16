- Crescita
Trade:
58
Profit Trade:
32 (55.17%)
Loss Trade:
26 (44.83%)
Best Trade:
9.05 USD
Worst Trade:
-12.71 USD
Profitto lordo:
126.31 USD (113 612 pips)
Perdita lorda:
-108.61 USD (86 267 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (28.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.59 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
37.18%
Massimo carico di deposito:
27.41%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
42 (72.41%)
Short Trade:
16 (27.59%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
3.95 USD
Perdita media:
-4.18 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-29.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.30 USD (5)
Crescita mensile:
13.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.16 USD
Massimale:
36.17 USD (25.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.65% (36.17 USD)
Per equità:
4.02% (5.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Experienced trader specializing in price action and risk-managed strategies. Focused on steady growth with disciplined entries and exits. I trade major forex pairs, gold (XAU/USD), and indices with strict risk control. Consistency over hype — copy for sustainable returns, not quick gambles.
