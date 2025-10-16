SegnaliSezioni
Takeshi Shibata

AdapTrade

Takeshi Shibata
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
AxioryAsia-06Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
158 (98.13%)
Loss Trade:
3 (1.86%)
Best Trade:
943.00 JPY
Worst Trade:
-358.00 JPY
Profitto lordo:
6 761.00 JPY (7 811 pips)
Perdita lorda:
-562.00 JPY (551 pips)
Vincite massime consecutive:
100 (4 671.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
4 671.00 JPY (100)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
17.32
Long Trade:
161 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.03
Profitto previsto:
38.50 JPY
Profitto medio:
42.79 JPY
Perdita media:
-187.33 JPY
Massime perdite consecutive:
1 (-358.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-358.00 JPY (1)
Crescita mensile:
3.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
358.00 JPY (0.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.34% (358.00 JPY)
Per equità:
1.95% (2 072.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 54
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 7.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +943.00 JPY
Worst Trade: -358 JPY
Vincite massime consecutive: 100
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 671.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -358.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxioryAsia-06Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Exness-Real18
0.91 × 114
FBS-Real-8
3.21 × 19
This EA utilizes an adaptive indicator for a long-only strategy.

It is optimized for ranging markets, seeking returns from both short-term settlements and swap interest.

Non ci sono recensioni
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 00:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
