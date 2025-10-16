- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
158 (98.13%)
Loss Trade:
3 (1.86%)
Best Trade:
943.00 JPY
Worst Trade:
-358.00 JPY
Profitto lordo:
6 761.00 JPY (7 811 pips)
Perdita lorda:
-562.00 JPY (551 pips)
Vincite massime consecutive:
100 (4 671.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
4 671.00 JPY (100)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
17.32
Long Trade:
161 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.03
Profitto previsto:
38.50 JPY
Profitto medio:
42.79 JPY
Perdita media:
-187.33 JPY
Massime perdite consecutive:
1 (-358.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-358.00 JPY (1)
Crescita mensile:
3.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
358.00 JPY (0.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.34% (358.00 JPY)
Per equità:
1.95% (2 072.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|161
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|54
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|7.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +943.00 JPY
Worst Trade: -358 JPY
Vincite massime consecutive: 100
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 671.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -358.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AxioryAsia-06Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.91 × 114
|
FBS-Real-8
|3.21 × 19
This EA utilizes an adaptive indicator for a long-only strategy.
It is optimized for ranging markets, seeking returns from both short-term settlements and swap interest.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
106K
JPY
JPY
8
100%
161
98%
100%
12.03
38.50
JPY
JPY
2%
1:400