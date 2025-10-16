- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
133 331.00 VND
Worst Trade:
-92 580.00 VND
Profitto lordo:
471 329.00 VND (17 711 pips)
Perdita lorda:
-102 203.00 VND (3 829 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (413 802.00 VND)
Massimo profitto consecutivo:
413 802.00 VND (12)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
16.49%
Massimo carico di deposito:
44.00%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
4.61
Profitto previsto:
24 608.40 VND
Profitto medio:
36 256.08 VND
Perdita media:
-51 101.50 VND
Massime perdite consecutive:
1 (-92 580.00 VND)
Massima perdita consecutiva:
-92 580.00 VND (1)
Crescita mensile:
36.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35 053.00 VND
Massimale:
92 580.00 VND (8.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.75% (92 580.00 VND)
Per equità:
5.06% (68 161.00 VND)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|369K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +133 331.00 VND
Worst Trade: -92 580 VND
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +413 802.00 VND
Massima perdita consecutiva: -92 580.00 VND
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
