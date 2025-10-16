SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / QKoNTrade
Nguyen Viet

QKoNTrade

Nguyen Viet
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
Exness-MT5Real39
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
133 331.00 VND
Worst Trade:
-92 580.00 VND
Profitto lordo:
471 329.00 VND (17 711 pips)
Perdita lorda:
-102 203.00 VND (3 829 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (413 802.00 VND)
Massimo profitto consecutivo:
413 802.00 VND (12)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
16.49%
Massimo carico di deposito:
44.00%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
4.61
Profitto previsto:
24 608.40 VND
Profitto medio:
36 256.08 VND
Perdita media:
-51 101.50 VND
Massime perdite consecutive:
1 (-92 580.00 VND)
Massima perdita consecutiva:
-92 580.00 VND (1)
Crescita mensile:
36.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35 053.00 VND
Massimale:
92 580.00 VND (8.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.75% (92 580.00 VND)
Per equità:
5.06% (68 161.00 VND)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 369K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +133 331.00 VND
Worst Trade: -92 580 VND
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +413 802.00 VND
Massima perdita consecutiva: -92 580.00 VND

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 00:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.16 00:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 00:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
QKoNTrade
30USD al mese
37%
0
0
USD
1.4M
VND
1
0%
15
86%
16%
4.61
24 608.40
VND
9%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.