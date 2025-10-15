SegnaliSezioni
Ari Heryanto

MonitorFBS1

Ari Heryanto
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 232%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
302 (60.15%)
Loss Trade:
200 (39.84%)
Best Trade:
5 896.46 USD
Worst Trade:
-4 800.08 USD
Profitto lordo:
14 901.64 USD (94 262 pips)
Perdita lorda:
-8 623.25 USD (80 485 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (254.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 684.77 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
22.34%
Massimo carico di deposito:
6.38%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
261
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
387 (77.09%)
Short Trade:
115 (22.91%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
12.51 USD
Profitto medio:
49.34 USD
Perdita media:
-43.12 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-335.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 176.36 USD (3)
Crescita mensile:
21.88%
Previsione annuale:
265.53%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 176.36 USD (38.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.56% (5 109.66 USD)
Per equità:
0.85% (26.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 492
archived 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 695
archived 5.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 14K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 896.46 USD
Worst Trade: -4 800 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +254.88 USD
Massima perdita consecutiva: -335.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 00:47
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 7.14% of days out of the 280 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.5% of days out of the 280 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
