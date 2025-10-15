- Crescita
Trade:
502
Profit Trade:
302 (60.15%)
Loss Trade:
200 (39.84%)
Best Trade:
5 896.46 USD
Worst Trade:
-4 800.08 USD
Profitto lordo:
14 901.64 USD (94 262 pips)
Perdita lorda:
-8 623.25 USD (80 485 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (254.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 684.77 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
22.34%
Massimo carico di deposito:
6.38%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
261
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
387 (77.09%)
Short Trade:
115 (22.91%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
12.51 USD
Profitto medio:
49.34 USD
Perdita media:
-43.12 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-335.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 176.36 USD (3)
Crescita mensile:
21.88%
Previsione annuale:
265.53%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5 176.36 USD (38.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.56% (5 109.66 USD)
Per equità:
0.85% (26.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|492
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|695
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 896.46 USD
Worst Trade: -4 800 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +254.88 USD
Massima perdita consecutiva: -335.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
