Jose Miguel Carrion

CTPDRAGON

Jose Miguel Carrion
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
433
Profit Trade:
367 (84.75%)
Loss Trade:
66 (15.24%)
Best Trade:
112.95 USD
Worst Trade:
-184.14 USD
Profitto lordo:
2 050.17 USD (133 331 pips)
Perdita lorda:
-1 611.71 USD (116 367 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (69.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
713.85 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
157 (36.26%)
Short Trade:
276 (63.74%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
5.59 USD
Perdita media:
-24.42 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-267.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 019.37 USD (7)
Crescita mensile:
-93.93%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
687.60 USD
Massimale:
1 268.65 USD (117.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 135
EURUSDr 123
USDJPYr 116
GBPJPYr 40
EURAUDr 9
JPN225 7
EURJPYr 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 117
EURUSDr 60
USDJPYr 135
GBPJPYr 52
EURAUDr 55
JPN225 15
EURJPYr 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr -15K
EURUSDr 1.9K
USDJPYr 10K
GBPJPYr 5.2K
EURAUDr 2.2K
JPN225 12K
EURJPYr 78
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +112.95 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +69.58 USD
Massima perdita consecutiva: -267.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Extrategia de scalping en el XAUUSD
Non ci sono recensioni
2025.10.15 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
