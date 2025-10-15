- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
433
Profit Trade:
367 (84.75%)
Loss Trade:
66 (15.24%)
Best Trade:
112.95 USD
Worst Trade:
-184.14 USD
Profitto lordo:
2 050.17 USD (133 331 pips)
Perdita lorda:
-1 611.71 USD (116 367 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (69.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
713.85 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
157 (36.26%)
Short Trade:
276 (63.74%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
5.59 USD
Perdita media:
-24.42 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-267.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 019.37 USD (7)
Crescita mensile:
-93.93%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
687.60 USD
Massimale:
1 268.65 USD (117.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|135
|EURUSDr
|123
|USDJPYr
|116
|GBPJPYr
|40
|EURAUDr
|9
|JPN225
|7
|EURJPYr
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|117
|EURUSDr
|60
|USDJPYr
|135
|GBPJPYr
|52
|EURAUDr
|55
|JPN225
|15
|EURJPYr
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|-15K
|EURUSDr
|1.9K
|USDJPYr
|10K
|GBPJPYr
|5.2K
|EURAUDr
|2.2K
|JPN225
|12K
|EURJPYr
|78
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +112.95 USD
Worst Trade: -184 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +69.58 USD
Massima perdita consecutiva: -267.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Extrategia de scalping en el XAUUSD
