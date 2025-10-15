SegnaliSezioni
Bona Dwi Aryoko

KaoriBTC100

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
5.07 USD
Worst Trade:
-5.27 USD
Profitto lordo:
28.65 USD (286 415 pips)
Perdita lorda:
-24.75 USD (247 452 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (19.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.51 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
12.14%
Massimo carico di deposito:
2.65%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
6 (40.00%)
Short Trade:
9 (60.00%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
2.87 USD
Perdita media:
-4.95 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.12 USD (2)
Crescita mensile:
3.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.12 USD
Massimale:
10.12 USD (10.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.06% (10.12 USD)
Per equità:
4.20% (4.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 39K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.07 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.51 USD
Massima perdita consecutiva: -10.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.15 23:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1500 - 1:2000
2025.10.15 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 23:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KaoriBTC100
30USD al mese
4%
0
0
USD
104
USD
1
100%
15
66%
12%
1.15
0.26
USD
10%
1:500
