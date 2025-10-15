- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.15 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.26 EUR (36 pips)
Perdita lorda:
-0.06 EUR
Vincite massime consecutive:
2 (0.26 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.26 EUR (2)
Indice di Sharpe:
6.50
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
6.67
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.33
Profitto previsto:
0.13 EUR
Profitto medio:
0.13 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.03%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
0.03 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD+
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD+
|0
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD+
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.15 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.26 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
