- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
24 (68.57%)
Loss Trade:
11 (31.43%)
Best Trade:
7.24 USD
Worst Trade:
-9.66 USD
Profitto lordo:
55.65 USD (6 126 pips)
Perdita lorda:
-39.34 USD (3 738 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (20.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.29 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.40%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
16 (45.71%)
Short Trade:
19 (54.29%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-23.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.88 USD (7)
Crescita mensile:
9.01%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.40 USD
Massimale:
23.88 USD (43.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.74% (14.96 USD)
Per equità:
1.38% (3.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|AUDCAD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|AUDCAD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|AUDCAD
|365
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.24 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +20.17 USD
Massima perdita consecutiva: -23.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.13 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.85 × 425
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
Exness-Real4
|2.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|2.76 × 173
|
Exness-Real9
|3.00 × 2
32 più
Non ci sono recensioni
