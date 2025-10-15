SegnaliSezioni
Ihar Kisialevich

Every day

Ihar Kisialevich
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 32 USD al mese
crescita dal 2025 9%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
24 (68.57%)
Loss Trade:
11 (31.43%)
Best Trade:
7.24 USD
Worst Trade:
-9.66 USD
Profitto lordo:
55.65 USD (6 126 pips)
Perdita lorda:
-39.34 USD (3 738 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (20.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.29 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.40%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
16 (45.71%)
Short Trade:
19 (54.29%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-23.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.88 USD (7)
Crescita mensile:
9.01%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.40 USD
Massimale:
23.88 USD (43.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.74% (14.96 USD)
Per equità:
1.38% (3.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
AUDCAD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14
AUDCAD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2K
AUDCAD 365
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.24 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +20.17 USD
Massima perdita consecutiva: -23.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.13 × 8
VantageInternational-Live 14
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.85 × 425
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 7
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
Exness-Real4
2.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
2.76 × 173
Exness-Real9
3.00 × 2
32 più
Non ci sono recensioni
2025.10.15 21:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 20:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 20:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
