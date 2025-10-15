SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FX777
Jan Spirer

FX777

Jan Spirer
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 1%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.47 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
1.47 EUR (9 pips)
Perdita lorda:
-0.80 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (1.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.47 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
26.13%
Massimo carico di deposito:
99.90%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
1.47 EUR
Profitto medio:
1.47 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 EUR
Massimale:
0.80 EUR (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.14% (0.91 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.47 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.21 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 6
OANDA-Live-1
5.00 × 6
RoboForex-Pro
7.04 × 24
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
FXGT-Live
8.83 × 6
FBS-Real
19.25 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.15 19:27
Share of trading days is too low
2025.10.15 19:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 18:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 18:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 18:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 18:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 18:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FX777
5000USD al mese
1%
0
0
USD
82
EUR
0
0%
1
100%
26%
1.83
1.47
EUR
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.