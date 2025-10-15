- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.47 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
1.47 EUR (9 pips)
Perdita lorda:
-0.80 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (1.47 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.47 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
26.13%
Massimo carico di deposito:
99.90%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
1.47 EUR
Profitto medio:
1.47 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 EUR
Massimale:
0.80 EUR (0.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
1.14% (0.91 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.47 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.47 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
1%
0
0
USD
USD
82
EUR
EUR
0
0%
1
100%
26%
1.83
1.47
EUR
EUR
1%
1:500