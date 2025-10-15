- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
48 (78.68%)
Loss Trade:
13 (21.31%)
Best Trade:
4.84 USD
Worst Trade:
-21.54 USD
Profitto lordo:
49.05 USD (5 865 pips)
Perdita lorda:
-86.39 USD (10 158 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (11.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.77 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
57 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
32 (52.46%)
Short Trade:
29 (47.54%)
Fattore di profitto:
0.57
Profitto previsto:
-0.61 USD
Profitto medio:
1.02 USD
Perdita media:
-6.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-66.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.85 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.47 USD
Massimale:
69.47 USD (8.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD.s
|36
|AUDCAD.s
|13
|AUDNZD.s
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD.s
|-46
|AUDCAD.s
|6
|AUDNZD.s
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD.s
|-5.4K
|AUDCAD.s
|769
|AUDNZD.s
|375
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.84 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.47 USD
Massima perdita consecutiva: -66.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni