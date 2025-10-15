SegnaliSezioni
Bambang Setyanto

IC 1000 3th

Bambang Setyanto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
Exness-MT5Real39
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
14.66 USD
Worst Trade:
-16.14 USD
Profitto lordo:
62.68 USD (150 075 pips)
Perdita lorda:
-50.57 USD (290 770 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (31.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
53.01%
Massimo carico di deposito:
79.29%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
8.95 USD
Perdita media:
-12.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.69 USD (2)
Crescita mensile:
18.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.49 USD
Massimale:
26.69 USD (28.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.26% (26.69 USD)
Per equità:
23.84% (22.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 7
BTCUSDm 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 29
BTCUSDm -17
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 29K
BTCUSDm -170K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.66 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.58 USD
Massima perdita consecutiva: -26.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 18:27
Share of trading days is too low
2025.10.15 18:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 17:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 17:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
