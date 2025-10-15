SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bravo 1
Willorage Madhawa Gayashan

Bravo 1

Willorage Madhawa Gayashan
0 recensioni
64 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
81 (64.28%)
Loss Trade:
45 (35.71%)
Best Trade:
4.77 USD
Worst Trade:
-10.31 USD
Profitto lordo:
117.46 USD (11 816 pips)
Perdita lorda:
-176.98 USD (15 866 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (31.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.35 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
80 (63.49%)
Short Trade:
46 (36.51%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
1.45 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-26.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.12 USD (8)
Crescita mensile:
-5.31%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.36 USD
Massimale:
84.59 USD (68.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 32
AUDUSD 24
EURUSD 16
GBPUSD 12
USDCHF 12
EURGBP 8
USDJPY 8
XAUUSD 6
GBPJPY 4
CHFJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -28
AUDUSD 31
EURUSD -18
GBPUSD -5
USDCHF 13
EURGBP -40
USDJPY -3
XAUUSD -24
GBPJPY 14
CHFJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -3.6K
AUDUSD 1.9K
EURUSD -1.2K
GBPUSD -430
USDCHF 1.1K
EURGBP -1.4K
USDJPY -356
XAUUSD -2.3K
GBPJPY 2.2K
CHFJPY 148
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.77 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +31.86 USD
Massima perdita consecutiva: -26.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 5
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 173
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 10075
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.98 × 926
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.06 × 157
132 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Scalping 
100% Automated

Low Drawdown

Non ci sono recensioni
2025.10.15 17:17
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 1.58% of days out of the 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.9% of days out of the 442 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati