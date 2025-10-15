- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
81 (64.28%)
Loss Trade:
45 (35.71%)
Best Trade:
4.77 USD
Worst Trade:
-10.31 USD
Profitto lordo:
117.46 USD (11 816 pips)
Perdita lorda:
-176.98 USD (15 866 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (31.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.35 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
80 (63.49%)
Short Trade:
46 (36.51%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-0.47 USD
Profitto medio:
1.45 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-26.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.12 USD (8)
Crescita mensile:
-5.31%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
60.36 USD
Massimale:
84.59 USD (68.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|32
|AUDUSD
|24
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|12
|USDCHF
|12
|EURGBP
|8
|USDJPY
|8
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|4
|CHFJPY
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-28
|AUDUSD
|31
|EURUSD
|-18
|GBPUSD
|-5
|USDCHF
|13
|EURGBP
|-40
|USDJPY
|-3
|XAUUSD
|-24
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-3.6K
|AUDUSD
|1.9K
|EURUSD
|-1.2K
|GBPUSD
|-430
|USDCHF
|1.1K
|EURGBP
|-1.4K
|USDJPY
|-356
|XAUUSD
|-2.3K
|GBPJPY
|2.2K
|CHFJPY
|148
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.77 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +31.86 USD
Massima perdita consecutiva: -26.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 173
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 10075
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.98 × 926
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.06 × 157
Scalping
100% Automated
Low Drawdown
