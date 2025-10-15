SegnaliSezioni
Shuangqing Liu

WH32903

Shuangqing Liu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.93 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.78 USD (492 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (4.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.78 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.56
Attività di trading:
12.61%
Massimo carico di deposito:
5.01%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.39 USD
Profitto medio:
2.39 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.81% (3.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 492
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.93 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.78 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
GrandCapital-Server
9.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
9.00 × 1
Exness-Real28
9.25 × 20
12 più
专做黄金，突破策略，一次一单，不加仓，按比例0.01手最大止损4美金左右，动态止盈，

不受非农，cpi, 以及突发新闻的影响，交流学习可以加微： jjj117118119

Non ci sono recensioni
2025.10.15 18:27
Share of trading days is too low
2025.10.15 18:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.15 18:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 17:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 17:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 17:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 17:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WH32903
30USD al mese
3%
0
0
USD
175
USD
1
100%
2
100%
13%
n/a
2.39
USD
2%
1:500
