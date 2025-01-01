Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 5 853%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 226
- Trade
- 14405
- Vincita
- 71%
- Fattore di profitto
- 1.59
- DD massimo
- 54%
- Crescita
- 3 745%
- Abbonati
- 6
- Settimane
- 41
- Trade
- 1871
- Vincita
- 52%
- Fattore di profitto
- 1.79
- DD massimo
- 46%
- Crescita
- 1 675%
- Abbonati
- 138
- Settimane
- 87
- Trade
- 1291
- Vincita
- 80%
- Fattore di profitto
- 3.29
- DD massimo
- 32%
- Crescita
- 393%
- Abbonati
- 7
- Settimane
- 78
- Trade
- 497
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.20
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 120%
- Abbonati
- 20
- Settimane
- 52
- Trade
- 173
- Vincita
- 83%
- Fattore di profitto
- 1.34
- DD massimo
- 22%
- Crescita
- 365%
- Abbonati
- 8
- Settimane
- 38
- Trade
- 125
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 1.71
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 1 289%
- Abbonati
- 75
- Settimane
- 44
- Trade
- 1476
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 6.18
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 5 055%
- Abbonati
- 3
- Settimane
- 231
- Trade
- 1399
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.85
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 366%
- Abbonati
- 21
- Settimane
- 122
- Trade
- 1056
- Vincita
- 77%
- Fattore di profitto
- 1.52
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 1 566%
- Abbonati
- 69
- Settimane
- 207
- Trade
- 5475
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.67
- DD massimo
- 21%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.