- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
284
Profit Trade:
186 (65.49%)
Loss Trade:
98 (34.51%)
Best Trade:
90.75 USD
Worst Trade:
-189.00 USD
Profitto lordo:
1 827.90 USD (62 541 pips)
Perdita lorda:
-1 407.84 USD (63 086 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (36.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.20 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.08%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
118 (41.55%)
Short Trade:
166 (58.45%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.48 USD
Profitto medio:
9.83 USD
Perdita media:
-14.37 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-91.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-469.70 USD (3)
Crescita mensile:
25.83%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
257.37 USD
Massimale:
589.94 USD (153.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.79% (17.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOILm
|237
|XAUUSDm
|45
|US30m
|1
|GBPJPYm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOILm
|448
|XAUUSDm
|-9
|US30m
|0
|GBPJPYm
|-18
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOILm
|9.2K
|XAUUSDm
|-9.4K
|US30m
|-212
|GBPJPYm
|-135
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.75 USD
Worst Trade: -189 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.01 USD
Massima perdita consecutiva: -91.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|3.87 × 23
|
Exness-MT5Real
|3.94 × 51
2000
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
15
0%
284
65%
100%
1.29
1.48
USD
USD
1%
1:100