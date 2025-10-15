SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold HFT Scalper
Jaideep Bhattacharjee

Gold HFT Scalper

Jaideep Bhattacharjee
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Exness-Real33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
26 (70.27%)
Loss Trade:
11 (29.73%)
Best Trade:
16.47 USD
Worst Trade:
-9.96 USD
Profitto lordo:
52.48 USD (44 238 pips)
Perdita lorda:
-33.46 USD (33 433 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.33 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
39.69%
Massimo carico di deposito:
5.11%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
37 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-3.04 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.98 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.18 USD
Massimale:
15.98 USD (3.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.18% (15.98 USD)
Per equità:
4.49% (22.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.47 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.02 USD
Massima perdita consecutiva: -15.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Gold HFT scalping


Non ci sono recensioni
2025.10.15 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
