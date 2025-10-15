- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
26 (70.27%)
Loss Trade:
11 (29.73%)
Best Trade:
16.47 USD
Worst Trade:
-9.96 USD
Profitto lordo:
52.48 USD (44 238 pips)
Perdita lorda:
-33.46 USD (33 433 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.33 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
39.69%
Massimo carico di deposito:
5.11%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
37 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
2.02 USD
Perdita media:
-3.04 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.98 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.18 USD
Massimale:
15.98 USD (3.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.18% (15.98 USD)
Per equità:
4.49% (22.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.47 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7.02 USD
Massima perdita consecutiva: -15.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
Gold HFT scalping
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
519
USD
USD
1
100%
37
70%
40%
1.56
0.51
USD
USD
4%
1:500