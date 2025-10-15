- Crescita
Trade:
48
Profit Trade:
40 (83.33%)
Loss Trade:
8 (16.67%)
Best Trade:
39.30 USD
Worst Trade:
-19.89 USD
Profitto lordo:
323.02 USD (210 337 pips)
Perdita lorda:
-43.61 USD (43 408 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (57.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.29 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.64%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
14.05
Long Trade:
48 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.41
Profitto previsto:
5.82 USD
Profitto medio:
8.08 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.89 USD (1)
Crescita mensile:
27.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.76 USD
Massimale:
19.89 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.96% (19.89 USD)
Per equità:
0.01% (0.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|279
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|167K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.30 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +57.50 USD
Massima perdita consecutiva: -6.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
