Duc Thao Nguyen

Scalping fx gold

Duc Thao Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 27%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
8.61 USD
Worst Trade:
-9.21 USD
Profitto lordo:
23.94 USD (23 950 pips)
Perdita lorda:
-20.77 USD (20 771 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (23.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.94 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
29.25%
Massimo carico di deposito:
130.71%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
3.99 USD
Perdita media:
-6.92 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.77 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.77 USD (53.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.99% (20.77 USD)
Per equità:
24.80% (15.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 3.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.61 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +23.94 USD
Massima perdita consecutiva: -20.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

TP or Sl
Non ci sono recensioni
2025.10.15 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 17:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 16:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.15 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 16:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
