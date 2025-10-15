- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
21 (34.42%)
Loss Trade:
40 (65.57%)
Best Trade:
26.65 USD
Worst Trade:
-6.05 USD
Profitto lordo:
78.03 USD (9 298 pips)
Perdita lorda:
-56.39 USD (8 412 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.82%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
29 (47.54%)
Short Trade:
32 (52.46%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-1.41 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-18.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.70 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.60 USD
Massimale:
34.60 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.06% (34.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|USDJPY
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32
|USDJPY
|-10
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|807
|USDJPY
|79
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.65 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.03 USD
Massima perdita consecutiva: -18.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.62 × 52
|
Exness-Real29
|8.22 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Forex scalping on M1 timeframe
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
100%
61
34%
100%
1.38
0.35
USD
USD
1%
1:500