- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
27 (32.53%)
Loss Trade:
56 (67.47%)
Best Trade:
52.86 USD
Worst Trade:
-100.45 USD
Profitto lordo:
515.36 USD (158 780 pips)
Perdita lorda:
-913.07 USD (227 527 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (99.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.06 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
62.11%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
44 (53.01%)
Short Trade:
39 (46.99%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-4.79 USD
Profitto medio:
19.09 USD
Perdita media:
-16.30 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-70.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.44 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
508.83 USD
Massimale:
533.92 USD (1.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.85% (533.92 USD)
Per equità:
0.00% (0.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-398
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-69K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.86 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +99.06 USD
Massima perdita consecutiva: -70.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
如果你厌倦了追涨杀跌，渴望一种更冷静、更策略性的跟单体验，欢迎关注我，一起“狩浪”而行。
