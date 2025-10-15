- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
53 (67.08%)
Loss Trade:
26 (32.91%)
Best Trade:
99.33 USD
Worst Trade:
-39.27 USD
Profitto lordo:
935.56 USD (210 846 pips)
Perdita lorda:
-361.12 USD (119 227 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (65.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.86%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
81
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
8.44
Long Trade:
38 (48.10%)
Short Trade:
41 (51.90%)
Fattore di profitto:
2.59
Profitto previsto:
7.27 USD
Profitto medio:
17.65 USD
Perdita media:
-13.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-52.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.03 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
68.03 USD (0.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.23% (68.03 USD)
Per equità:
0.70% (206.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|574
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|92K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.33 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +65.68 USD
Massima perdita consecutiva: -52.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
53 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
2%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
1
0%
79
67%
100%
2.59
7.27
USD
USD
1%
1:200