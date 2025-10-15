SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RPTrade
Richy Pradhitio

RPTrade

Richy Pradhitio
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
FBS-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
2 (20.00%)
Loss Trade:
8 (80.00%)
Best Trade:
2.15 USD
Worst Trade:
-3.19 USD
Profitto lordo:
3.96 USD (277 pips)
Perdita lorda:
-13.20 USD (910 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.15 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.53
Attività di trading:
41.98%
Massimo carico di deposito:
64.45%
Ultimo trade:
45 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-0.92 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-1.65 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-10.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.42 USD (7)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.24 USD
Massimale:
11.05 USD (34.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.30% (11.05 USD)
Per equità:
9.59% (2.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 6
USDJPY 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 0
USDJPY -6
GBPUSD -3
EURUSD 0
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2
USDJPY -464
GBPUSD -139
EURUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.15 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2.15 USD
Massima perdita consecutiva: -10.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 5
Thinkvate-Live
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 6
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Earnex-Trade
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
DerivMT-Server
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.00 × 1
261 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I’m simply an individual who strives to earn a living through home-based trading 


Non ci sono recensioni
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 15:17
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.15 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 15:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RPTrade
30USD al mese
-30%
0
0
USD
21
USD
1
0%
10
20%
42%
0.30
-0.92
USD
34%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.