- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-7.39 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-40.74 EUR (178 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-5.51
Attività di trading:
11.80%
Massimo carico di deposito:
102.52%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-5.09 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-5.09 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-35.92 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-35.92 EUR (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.74 EUR
Massimale:
40.74 EUR (50.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.37% (40.74 EUR)
Per equità:
3.54% (2.55 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|-46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|-178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -35.92 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
-50%
0
0
USD
USD
0
EUR
EUR
1
0%
8
0%
12%
0.00
-5.09
EUR
EUR
50%
1:500