Dang Xuan Tung

Sig 2risk

Dang Xuan Tung
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
Pepperstone-Edge11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.87 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.87 USD (37 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.87 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.87 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.21% (2.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.87 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.87 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live24
0.00 × 12
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.00 × 1
Pepperstone-Edge05
5.17 × 6
2025.10.15 15:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 15:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 15:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
