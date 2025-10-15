SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hantec 10K
Celso Sales Rosa

Hantec 10K

Celso Sales Rosa
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
HantecMarkets-Server3
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
532
Profit Trade:
422 (79.32%)
Loss Trade:
110 (20.68%)
Best Trade:
80.37 USD
Worst Trade:
-123.55 USD
Profitto lordo:
1 579.57 USD (3 849 714 pips)
Perdita lorda:
-1 209.45 USD (3 637 764 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (92.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.69 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
21.11%
Massimo carico di deposito:
2.03%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
313 (58.83%)
Short Trade:
219 (41.17%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
3.74 USD
Perdita media:
-11.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-199.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.35 USD (6)
Crescita mensile:
5.48%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
302.06 USD
Massimale:
492.73 USD (4.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.84% (492.73 USD)
Per equità:
0.13% (13.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD.h 234
XAUUSD.h 209
GBPUSD.h 66
XAUAUD.h 10
EURUSD.h 5
US30.h 4
XAUEUR.h 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD.h 40
XAUUSD.h 290
GBPUSD.h 85
XAUAUD.h -45
EURUSD.h -1
US30.h -5
XAUEUR.h 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD.h 220K
XAUUSD.h 28K
GBPUSD.h 6.3K
XAUAUD.h 1K
EURUSD.h -168
US30.h -1.4K
XAUEUR.h 594
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.37 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +92.32 USD
Massima perdita consecutiva: -199.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.15 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
