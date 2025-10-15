- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 486
Profit Trade:
1 049 (70.59%)
Loss Trade:
437 (29.41%)
Best Trade:
149.56 USD
Worst Trade:
-245.62 USD
Profitto lordo:
5 281.45 USD (281 325 pips)
Perdita lorda:
-3 469.21 USD (216 211 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (205.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.06 USD (69)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.77%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
201
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
686 (46.16%)
Short Trade:
800 (53.84%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-274.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-600.51 USD (4)
Crescita mensile:
29.04%
Previsione annuale:
352.32%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
241.79 USD
Massimale:
705.12 USD (48.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.19% (705.12 USD)
Per equità:
7.95% (295.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|95
|EURAUD
|93
|EURNZD
|90
|USDJPY
|83
|EURJPY
|77
|GBPUSD
|70
|GBPCAD
|64
|AUDJPY
|63
|CADJPY
|62
|EURUSD
|62
|GBPAUD
|62
|USDCHF
|61
|EURCAD
|61
|NZDUSD
|51
|NZDJPY
|48
|AUDUSD
|45
|CHFJPY
|42
|USDCAD
|39
|AUDCAD
|38
|NZDCAD
|38
|XAUUSD
|35
|GBPJPY
|35
|EURGBP
|29
|NZDCHF
|28
|AUDCHF
|27
|AUDNZD
|25
|CADCHF
|24
|EURCHF
|21
|GBPCHF
|18
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|110
|EURAUD
|244
|EURNZD
|138
|USDJPY
|152
|EURJPY
|-129
|GBPUSD
|124
|GBPCAD
|214
|AUDJPY
|96
|CADJPY
|179
|EURUSD
|135
|GBPAUD
|99
|USDCHF
|145
|EURCAD
|106
|NZDUSD
|78
|NZDJPY
|130
|AUDUSD
|76
|CHFJPY
|111
|USDCAD
|121
|AUDCAD
|70
|NZDCAD
|64
|XAUUSD
|-16
|GBPJPY
|61
|EURGBP
|64
|NZDCHF
|67
|AUDCHF
|58
|AUDNZD
|-795
|CADCHF
|63
|EURCHF
|18
|GBPCHF
|29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|217
|EURAUD
|6.7K
|EURNZD
|6K
|USDJPY
|2.9K
|EURJPY
|-5.6K
|GBPUSD
|2.5K
|GBPCAD
|7.3K
|AUDJPY
|7.7K
|CADJPY
|4.2K
|EURUSD
|5.3K
|GBPAUD
|1.2K
|USDCHF
|4.3K
|EURCAD
|5.8K
|NZDUSD
|5.4K
|NZDJPY
|8.2K
|AUDUSD
|4.6K
|CHFJPY
|-5.3K
|USDCAD
|52
|AUDCAD
|2.7K
|NZDCAD
|2.9K
|XAUUSD
|5.9K
|GBPJPY
|5.5K
|EURGBP
|3.5K
|NZDCHF
|-521
|AUDCHF
|2.8K
|AUDNZD
|-23K
|CADCHF
|894
|EURCHF
|1.5K
|GBPCHF
|2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +149.56 USD
Worst Trade: -246 USD
Vincite massime consecutive: 69
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +205.06 USD
Massima perdita consecutiva: -274.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GoMarkets-Real 10
|0.95 × 861
|
ECMarkets-Live06
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
首次在这个平台发布信号，此款信号运行在货币对上，没有黄金的大幅波动，运行信号指标开仓逻辑，已小手数开单，为求稳定的持续收益！多货币对的对冲逻辑可以有效的减少亏损。
Non ci sono recensioni
