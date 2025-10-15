SegnaliSezioni
Jian Ke

KEvanjj1688

Jian Ke
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 125%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 486
Profit Trade:
1 049 (70.59%)
Loss Trade:
437 (29.41%)
Best Trade:
149.56 USD
Worst Trade:
-245.62 USD
Profitto lordo:
5 281.45 USD (281 325 pips)
Perdita lorda:
-3 469.21 USD (216 211 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (205.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.06 USD (69)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.77%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
201
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
686 (46.16%)
Short Trade:
800 (53.84%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
5.03 USD
Perdita media:
-7.94 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-274.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-600.51 USD (4)
Crescita mensile:
29.04%
Previsione annuale:
352.32%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
241.79 USD
Massimale:
705.12 USD (48.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.19% (705.12 USD)
Per equità:
7.95% (295.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 95
EURAUD 93
EURNZD 90
USDJPY 83
EURJPY 77
GBPUSD 70
GBPCAD 64
AUDJPY 63
CADJPY 62
EURUSD 62
GBPAUD 62
USDCHF 61
EURCAD 61
NZDUSD 51
NZDJPY 48
AUDUSD 45
CHFJPY 42
USDCAD 39
AUDCAD 38
NZDCAD 38
XAUUSD 35
GBPJPY 35
EURGBP 29
NZDCHF 28
AUDCHF 27
AUDNZD 25
CADCHF 24
EURCHF 21
GBPCHF 18
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 110
EURAUD 244
EURNZD 138
USDJPY 152
EURJPY -129
GBPUSD 124
GBPCAD 214
AUDJPY 96
CADJPY 179
EURUSD 135
GBPAUD 99
USDCHF 145
EURCAD 106
NZDUSD 78
NZDJPY 130
AUDUSD 76
CHFJPY 111
USDCAD 121
AUDCAD 70
NZDCAD 64
XAUUSD -16
GBPJPY 61
EURGBP 64
NZDCHF 67
AUDCHF 58
AUDNZD -795
CADCHF 63
EURCHF 18
GBPCHF 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 217
EURAUD 6.7K
EURNZD 6K
USDJPY 2.9K
EURJPY -5.6K
GBPUSD 2.5K
GBPCAD 7.3K
AUDJPY 7.7K
CADJPY 4.2K
EURUSD 5.3K
GBPAUD 1.2K
USDCHF 4.3K
EURCAD 5.8K
NZDUSD 5.4K
NZDJPY 8.2K
AUDUSD 4.6K
CHFJPY -5.3K
USDCAD 52
AUDCAD 2.7K
NZDCAD 2.9K
XAUUSD 5.9K
GBPJPY 5.5K
EURGBP 3.5K
NZDCHF -521
AUDCHF 2.8K
AUDNZD -23K
CADCHF 894
EURCHF 1.5K
GBPCHF 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.56 USD
Worst Trade: -246 USD
Vincite massime consecutive: 69
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +205.06 USD
Massima perdita consecutiva: -274.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GoMarkets-Real 10
0.95 × 861
ECMarkets-Live06
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
2.83 × 6
首次在这个平台发布信号，此款信号运行在货币对上，没有黄金的大幅波动，运行信号指标开仓逻辑，已小手数开单，为求稳定的持续收益！多货币对的对冲逻辑可以有效的减少亏损。
Non ci sono recensioni
2025.10.15 14:07
No swaps are charged on the signal account
