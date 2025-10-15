- Crescita
Trade:
44
Profit Trade:
35 (79.54%)
Loss Trade:
9 (20.45%)
Best Trade:
41.48 USD
Worst Trade:
-4.12 USD
Profitto lordo:
74.73 USD (19 779 pips)
Perdita lorda:
-12.81 USD (1 160 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (8.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
16.85%
Massimo carico di deposito:
4.75%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.43
Long Trade:
36 (81.82%)
Short Trade:
8 (18.18%)
Fattore di profitto:
5.83
Profitto previsto:
1.41 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-1.42 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.40 USD (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.40 USD (2.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.17% (11.40 USD)
Per equità:
0.61% (3.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|GBPUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|GBPUSD
|43
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|GBPUSD
|-27
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.48 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.85 USD
Massima perdita consecutiva: -11.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 11
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 5
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 8
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 18
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real3
|0.00 × 2
wellcome
