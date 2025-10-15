SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD MAX
Hamas Izzet Qordhowi

GOLD MAX

Hamas Izzet Qordhowi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.62 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.60 USD (6 588 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (6.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
6.52
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
1.67%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.32 USD
Profitto medio:
1.32 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.07% (0.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.62 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 più
2025.10.15 14:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.15 14:07
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.15 14:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 14:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
