- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
56.41 USD
Worst Trade:
-46.99 USD
Profitto lordo:
216.14 USD (43 223 pips)
Perdita lorda:
-46.99 USD (9 398 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (155.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.22 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
52.60%
Massimo carico di deposito:
9.57%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.60
Profitto previsto:
21.14 USD
Profitto medio:
30.88 USD
Perdita media:
-46.99 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-46.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.99 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
46.99 USD (4.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.43% (46.99 USD)
Per equità:
2.01% (22.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.41 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +155.22 USD
Massima perdita consecutiva: -46.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
波段复利纯手工交易员！计划翻仓100倍（700-70000）！感受复利的魅力，需要耐心，建议按照资金净值0.5倍跟投（稳健型），1倍跟投（激进型）。跟随期间切勿人工介入，严格执行六字方针（计划+执行+风控）操盘守则！
